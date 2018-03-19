Самоубийство героя АТО в Николаеве: журналист напомнил о подвигах летчика Волошина

Дважды Волошин наносил удары непосредственно по российским войскам, напомнил журналист.

Совершивший самоубийство в Николаеве летчик-герой АТО Владислав Волошин за май-август 2014 года провел 33 боевых вылета.

"Рядом с ним на его глазах российская ПВО в нескольких вылетах сбила четыре наших боевых самолета, смерть была рядом, и каким-то чудом он дважды возвращался из вылета в одиночку", - говорится в сообщении журналиста Юрия Бутусова на его странице в Facebook.

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Кроме того, Волошин был ведущим дежурной пары штурмовиков в резерве командования АТО в Краматорске в августе 2014-го. Дважды наносил удары непосредственно по российским войскам, причем есть многочисленные свидетели его точного удара по российскими десантникам под Иловайском.

"Там, под Иловайском, на отходе от цели все-таки сбили его самого. Он выжил просто чудом, получил тяжелые травмы при катапультировании у самой земли. И еще одно чудо - раненый, вырвался из облавы к своим. И снова встал в строй после всех потрясений, готовый лететь в бой", - рассказал журналист.

"Сейчас он стал исполняющим обязанности директора Николаевского аэропорта, который скоро должен открыться. Собирал свою команду из таких же честных и принципиальных военных", - добавил он.

Как сообщали местные СМИ, 18 марта в Николаеве застрелился и. о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин. После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали "скорую", но пострадавший скончался.