В Николаеве застрелился известный летчик-герой АТО - СМИ

16:56, 18 марта 2018
Происшествия
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Волошин застрелился / фото УНИАН

Как говорится в сообщении, мужчина застрелился из боевого пистолета. Его семья находилась дома вместе с мужем; выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

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По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство». Ведется следствие.

Как сообщают местные СМИ, погибший - 29-летний герой АТО, летчик Владислав Волошин, который последние несколько месяцев возглавлял коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт».

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Теги: #самоубийство#летчик#Николаев