В центре Харькова в очередной раз осквернили памятник УПА (видео)

Злоумышленников пока не задержали.

В Харькове невизвестные осквернили памятный знак воинам УПА. Злоумышленники нарисовали на памятном камне свастику красной краской.

Вандалов пока не нашли, сообщает ТСН.

Камень УПА был установлен в Харькове в Молодежном парке в центре города еще в 90-х. Его пытались разрушить уже несколько раз. В 2014 году его даже взорвали.

Ни разу злоумышленников не задерживали, не смотря на то, что памятник расположен в нескольких сотнях метров от отделения полиции.

Как сообщал УНИАН, последний раз памятник облили краской несколько дней назад, 5 марта.