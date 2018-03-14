В центре Харькова в очередной раз осквернили памятник УПА (видео)

09:50, 14 марта 2018
Происшествия
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В Харькове неизвестные нарисовали свастику на памятном камне УПА / кадр из видео ТСН

Вандалов пока не нашли, сообщает ТСН.

Камень УПА был установлен в Харькове в Молодежном парке в центре города еще в 90-х. Его пытались разрушить уже несколько раз. В 2014 году его даже взорвали.

Ни разу злоумышленников не задерживали, не смотря на то, что памятник расположен в нескольких сотнях метров от отделения полиции.

Как сообщал УНИАН, последний раз памятник облили краской несколько дней назад, 5 марта.

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Теги: #Харьков#вандализм#памятник УПА