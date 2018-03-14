В Киевской области полиция задержала россиянина, который находится в международном розыске

39-летнего иностранца разыскивали за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в Республике Молдова и разбойное нападение на территории России.

В Киевской области полиция задержала 39-летнего гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что мужчина не имел документов на право проживания в Украине и, как оказалось, находится в международном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в Республике Молдова и разбойное нападение на территории России.

Иностранца задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его дальнейшей экстрадиции в Республику Молдова.

Напомним, ранее в столичном аэропорту «Киев» пограничники задержали россиянина, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к террористической организации.