Захотел шикануть: в Киеве несовершеннолетний украл в магазине четыре бутылки виски (фото)

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Киеве несовершеннолетний парень украл в магазине четыре бутылки виски.

Как сообщает официальный сайт полиции Киева, «на линию 102 поступило сообщение о краже в супермаркете на улице Вадима Гетьмана. На место прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники отдела ювенальной превенции Соломенского управления полиции. Охранники рассказали, что заметили в зале подозрительного парня, который присматривался к стеллажам с дорогими алкогольными напитками. Впоследствии он прошел кассовую зону с полным рюкзаком и не расплатился».

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«Оказалось, что 16-летний киевлянин ранее не имел проблем с законом. Во время разговора с правоохранителями парень признался в содеянном и достал из рюкзака четыре бутылки виски общей стоимостью около 2000 гривен», - говорится в сообщении.

Следователи Соломенского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Киеве на Крещатике ограбили магазин и вынесли 40 дорогих шуб.