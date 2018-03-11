Во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом международного сообщения погиб человек

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

В Городокском районе Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса международного сообщения погиб человек.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, ДТП произошло 10 марта в 18:01 в селе Бартатов.

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38-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2104, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом Setra чешской регистрации, который следовал по маршруту Киев - Прага.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.