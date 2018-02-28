В Польше при столкновении авто с поездом погибли четверо украинцев (фото, видео)

Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры для установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке тел погибших в Украину.

В Польше в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли четверо граждан Украины. Читайте такжеВ России автомобиль влетел в толпу людей во время салюта, есть жертвы (фото, видео) Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. "По информации главной комендатуры полиции города Ополе, погибшие 27 февраля 2018 года во время столкновения легкового автомобиля с поездом были гражданами Украины. Консул в Кракове совместно с Почетным консулом в Ополе принимают меры с целью установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину", - отметил дипломат. Как сообщал УНИАН, в Киеве произошло смертельное ДТП: пешеход выбежал на оживленную дорогу с 8 полосами.

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