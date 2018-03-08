На посту возле резиденции Порошенко совершил самоубийство полицейский

18:42, 08 марта 2018
Происшествия
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На Киевщине совершил самоубийство полицейский / фото УНИАН

Читайте такжеВ центре Николаева посреди улицы повесился мужчинаКак сообщает «Громадське», ссылаясь на представителя полиции Киевской области Николая Жуковича, инцидент произошел еще 23 февраля, однако полиция его не оглашала, осуществляя расследование.

Сообщается, что полицейский в одиночестве находился на посту, который находится неподалеку от резиденции Петра Порошенко.

Версией следствия является именно самоубийство.

В январе сообщалось, что в Северодонецке совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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Теги: #полиция#самоубийство