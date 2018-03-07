Жестокое убийство девушки в Одессе: полиция нашла в катакомбах голову жертвы

Правоохранители также нашли орудие убийства девушки - пистолет.

Сегодня сотрудники полиции обнаружили голову молодой женщины, убитой в феврале на Молдаванке в Одессе.

Читайте такжеЗадержан один из участников стрельбы в Коростене, в результате которой погиб человекКак сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня голову убитого 27 февраля Анны Єргієвої было обнаружено в катакомбах в пригороде Одессы.

По данным представителя управления, женщину сначала был застрелен, а затем обезглавлены.

Также было обнаружено орудие убийства - пистолет.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Одессе в квартире, расположенной в одном из домов на Молдаванке, было обнаружено обезглавленное тело молодой женщины, 1989 года рождения.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ночь на 5 марта 25-летний подозреваемый в убийстве был задержан. 7 марта по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2, он был взят под стражу.

Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое и нанесении телесных повреждений полицейскому (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 УК Украины).