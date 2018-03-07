Азербайджанский журналист Гусейнов заявил о попытке своего похищения в Киеве

По словам журналиста, ему удалось сбежать от похитителей, прыгнув в окно.

Оппозиционный азербайджанский журналист Фикрат Гусейнов заявил, находящийся в Киеве, заявил, что 5 марта его пытались задержать лица в штатском.

Читайте такжеПрезидент Словакии допустил досрочные выборы из-за резонансного убийства журналистаКак рассказал журналист в комментарии «Громадському», в 23:00 5 марта к арендуемой им квартире пришли четверо мужчин, назвавшихся сотрудниками полиции. Они заявили, что разыскивают Гусейнова по запросу Интерпола и требовали впустить их. В Украине журналисту угрожает экстрадиция в Азербайджан.

При этом, на данный момент Гусейнову неизвестно, есть ли решение суда о его экстрадиции.

Журналист позвонил владельцу квартиры, и когда он прибыл на место, открыл двери. По его словам, мужчины вошли и начали избивать его, в результате выбив Гусейнову три зуба.

После вмешательства хозяина квартиры мужчины заявили, что будут ждать Гусейнова в машине. Журналисту удалось сбежать, выпрыгнув из окна. При этом он повредил руку.

Как сообщил пострадавший, на следующий день он сообщил об инциденте в посольство Нидерландов.

Гусейнов полагает, что правоохранительные органы Украины и Азербайджана «действуют в сговоре», и доверять можно только европейским правоохранителям.

Отмечается, что в октябре прошлого года Фикрата Гусейнова задержали в аэропорту «Борисполь». По словам пограничников, он был объявлен в международный розыск. В дальнейшем суд арестовал Гусейнова на 18 суток, но через 2 недели его адвокаты добились его освобождения из-под стражи.

Гусейнов работал в азербайджанской газете «Азадлиг» с 2003 года. В 200 году его похитили, избили, и ранили ножем. После этого он эмигрировал в Нидерланды.

Ранее в НСЖУ сообщали, что в прошлом году зафиксировано 90 случаев применения физической силы к журналистам, но раскрываемость этих преступлений находится на нулевом уровне.