Ни одно из 90 нападений на представителей СМИ за 2017 год не раскрыто - глава Союза журналистов

По мнению главы НСЖУ, в парламенте должны состояться слушания относительно свободы слова и защиты журналистов.

В прошлом году зафиксировано 90 случаев применения физической силы к журналистам, но раскрываемость этих преступлений находится на нулевом уровне.

Читайте такжеПолиция до сих пор не установила убийц журналиста Шеремета – Князев

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает ТСН.

"Индекс физической безопасности журналистов, который мы ведем, зафиксировал за прошедший год 90 инцидентов применения силы к журналистам. И мы фиксируем ноль прецедентов наказания. И, соответственно, на сегодня нет прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета", - сказал он.

Поэтому, по мнению Томиленко, в парламенте должны состояться слушания относительно свободы слова и защиты журналистов.

Напомним, ранее председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что 2017 год стал одним из самых тревожных в истории Украины в плане соблюдения прав журналистов.