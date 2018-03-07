В Харькове полиция во время обысков изъяла почти 150 кг трамадола

Двум лицам грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины во время обысков изъяли 146 кг трамадола на ориентировочную сумму более 10 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"ГСУ НП Украины, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины, одновременно проведено 13 обысков", - написала она.

По ее словам, во время двух обысков правоохранители изъяли 146 кг трамадола.

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"По месту проживания одного из фигурантов производства проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 4000 евро, 3 полимерных пакета с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета весом 5 кг. В дачном доме другого гражданина, ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, обнаружено и изъято 141 кг порошкообразного вещества белого цвета, которое согласно заключению судебной экспертизы оказалось трамадолом", - уточнила Сарган.

По данным пресс-секретаря Луценко, ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке составляет более 10 млн. грн.

"Вышеуказанные лица задержаны на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества", - написала она.

Как уточнил в комментарии УНИАН пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, все обыски проходили в Харькове.