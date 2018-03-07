В Харькове полиция во время обысков изъяла почти 150 кг трамадола
Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины во время обысков изъяли 146 кг трамадола на ориентировочную сумму более 10 млн грн.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"ГСУ НП Украины, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины, одновременно проведено 13 обысков", - написала она.
По ее словам, во время двух обысков правоохранители изъяли 146 кг трамадола.
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"По месту проживания одного из фигурантов производства проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 4000 евро, 3 полимерных пакета с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета весом 5 кг. В дачном доме другого гражданина, ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, обнаружено и изъято 141 кг порошкообразного вещества белого цвета, которое согласно заключению судебной экспертизы оказалось трамадолом", - уточнила Сарган.
По данным пресс-секретаря Луценко, ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке составляет более 10 млн. грн.
"Вышеуказанные лица задержаны на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества", - написала она.
Как уточнил в комментарии УНИАН пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, все обыски проходили в Харькове.