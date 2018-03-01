Суд разрешил арестовать бизнесмена-беглеца Дыминского

В августе 2017 года он покинул территорию Украины и обратно не возвращался.

По ходатайству Генпрокуратуры бизнесмену Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

"Постановлением старшего следователя по ОВД ГСУ НП Украины от 11.12.2017 подозреваемый объявлен в розыск. 1.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе 2017 года он покинул территорию Украины и обратно в страну не возвращался.

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Как известно, 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Триль, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, впрочем родственники погибшей утверждали, что за рулем был сам Дыминский. Читайте также Полиция подала документы на Дыминского в Интерпол Впоследствии по результатам экспертиз следствие установило, что мужчина, который на месте происшествия представился водителем автомобиля-виновника ДТП, не управлял автомобилем, зато следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем управлял другой человек. Охраннику бизнесмена было объявлено о подозрении по ст. 396 УК "Сокрытие преступления".

15 декабря Нацполиция Украины объявила Дыминского в розыск. Согласно информации в карточке раздела "Лица, которые скрываются от органов власти" на сайте МВД, Дыминский исчез 11 декабря 2017 г., и полиция разыскивает его за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.