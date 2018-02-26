В Харькове 86-летняя женщина покончила с собой в больнице

23:32, 26 февраля 2018
Происшествия
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Оказавшись в неврологическом отделении, женщина решила свести счеты с жизнью / Фото УНИАН

Читайте такжеВо Львове девушка выжила после прыжка с моста высотой 11 метров"86-летняя жительница села Тарановка Змиевского района выпрыгнула из окна четвертого этажа больницы и погибла от полученных травм", - рассказали в полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, недавно в Молдове муж зарезал звезду Playboy, а затем покончил с собой.

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