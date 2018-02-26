В Харькове 86-летняя женщина покончила с собой в больнице

Женщина выпрыгнула из окна четвертого этажа больницы и погибла от полученных травм.

ЧП произошло 23 февраля в Змиевском районе. Информация о самоубийстве пациентки поступила утром в местный отдел полиции от медиков неврологического отделения районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

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