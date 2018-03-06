Появилось видео, как машины кортежа Порошенко равнодушно проезжают мимо сбитого пенсионера

По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

В сети обнародовано полное видео ДТП с участием кортежа президента Украины Петра Порошенко.

Камеры зафиксировали, как после ДТП другие машины кортежа президента равнодушно проезжают мимо сбитого 88-летнего пенсионера.

Видео: Страна.юа

Сегодня в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.

Как отметили в полиции, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

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По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

Пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook подтвердил, что это был автомобиль из кортежа главы государства. "Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет из-за ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - написал его пресс-секретарь.

Кроме того, "Киев Оперативный" сообщил, что ДТП произошло около 11.45. "Президентский кортеж сбил пожилого мужчину. Автомобиль, который совершил ДТП, остался на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение. На капоте машины имеется вмятина. Как говорят свидетели, на месте ДТП работал регулировщик. А дедушка бежал с кульком из магазина на запрещающий сигнал. В то же время, кортеж двигался с такой скоростью, что дедушку после удара отбросило на пару метров. Скорость, с которой двигался автомобиль, была не меньше 80 км/ч", - говорится в сообщении.