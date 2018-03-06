"Дедушку отбросило на пару метров": свидетели о ДТП с кортежем Порошенко (видео)

Скорость, с которой двигалось авто, была не менее 80 км/час, говорят свидетели.

6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева произошло ДТП. Президентский кортеж сбил пожилого мужчину.

Как говорят свидетели, на месте ДТП работал регулировщик. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Читайте такжеКортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину: стало известно о состоянии пострадавшего (видео)По словам свидетелей, пожилой мужчина бежал с кульком из магазина на запрещающий сигнал.

В тоже время, кортеж двигался с такой скоростью, что дедушку после удара отбросило на пару метров.

"Скорость, с которой двигался автомобиль, была не менее 80 км/час", - добавили в "Киеве Оперативном".

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.