"Дедушку отбросило на пару метров": свидетели о ДТП с кортежем Порошенко (видео)

15:38, 06 марта 2018
Происшествия
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Мужчина, по словам свидетелей, бежал на запрещающий сигнал / Скриншот

Как говорят свидетели, на месте ДТП работал регулировщик. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный". 

Читайте такжеКортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину: стало известно о состоянии пострадавшего (видео)По словам свидетелей, пожилой мужчина бежал с кульком из магазина на запрещающий сигнал.

В тоже время, кортеж двигался с такой скоростью, что дедушку после удара отбросило на пару метров.

"Скорость, с которой двигался автомобиль, была не менее 80 км/час", - добавили в "Киеве Оперативном".

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.

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Новость в сюжете: ДТП с кортежем Порошенко в Киеве
Теги: #ДТП в Киеве#кортеж Порошенко#сбил человека