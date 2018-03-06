"Дедушку отбросило на пару метров": свидетели о ДТП с кортежем Порошенко (видео)
6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева произошло ДТП. Президентский кортеж сбил пожилого мужчину.
Как говорят свидетели, на месте ДТП работал регулировщик. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Читайте такжеКортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину: стало известно о состоянии пострадавшего (видео)По словам свидетелей, пожилой мужчина бежал с кульком из магазина на запрещающий сигнал.
В тоже время, кортеж двигался с такой скоростью, что дедушку после удара отбросило на пару метров.
"Скорость, с которой двигался автомобиль, была не менее 80 км/час", - добавили в "Киеве Оперативном".
Как сообщал УНИАН, 6 марта в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.