В Подмосковье автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной, есть погибший – СМИ
16:06, 04 марта 2018
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По информации МВД РФ, в автобусе находились 20 человек.
Под Москвой попал в ДТП автобус с украинцами / prm
В Чеховском районе Подмосковья рейсовый автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной. В инциденте погиб по меньшей мере один человек, еще три пострадали.
Читайте такжеСуд над Зайцевой и Дроновым: пострадавшие в жутком ДТП в Харькове дают показания (фото)Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на управление МВД РФ по Московской области, в автобусе находились 20 человек – преимущественно граждан Украины.
Отмечается, что ДТП произошло около 13:45 в районе 78 километра автодороги "Крым".
Напомним, 28 февраля В Польше в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли четверо граждан Украины.
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