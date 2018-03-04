В Подмосковье автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной, есть погибший – СМИ

По информации МВД РФ, в автобусе находились 20 человек.

В Чеховском районе Подмосковья рейсовый автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной. В инциденте погиб по меньшей мере один человек, еще три пострадали.

Читайте такжеСуд над Зайцевой и Дроновым: пострадавшие в жутком ДТП в Харькове дают показания (фото)Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на управление МВД РФ по Московской области, в автобусе находились 20 человек – преимущественно граждан Украины.

Отмечается, что ДТП произошло около 13:45 в районе 78 километра автодороги "Крым".

Напомним, 28 февраля В Польше в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли четверо граждан Украины.