Снежный коллапс в центре Киева: внедорожники не могли проехать возле Оперного театра (видео)
18:58, 01 марта 2018
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В соцсетях выкладывают видео с пробками на заснеженных киевских дорогах.
В центре Киева в снегу застряли иномарки / Скриншот - Facebook. Киев Автомобильный
На улице Богдана Хмельницкого в Киеве в снегу застряли несколько иномарок. В том числе – внедорожников.
Видео с инцидентом опубликовано в сообществе «Киев Автомобильный» в Facebook. На представленных кадрах можно увидеть, как один автомобилей, увязших в снегу, пришлось толкать.
Читайте такжеНа Крещатике произошло ДТП - образовалась огромная пробка (фото)Как сообщал УНИАН, в столице снежить начало около полуночи, под утро 1 марта снегопад перерос в метель.
Снегоуборочная техника начала работать еще с ночи, однако едва справлялась с главными дорогами, уже не говоря о второстепенных.. Автомобили, застрявшие на подъемах, извлекают специальными тягачами. Въезды в столицу были ограничены для фур.
Тем не менее на протяжении дня пробки на дорогах Киева почти исчезли.
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