Снежный коллапс в центре Киева: внедорожники не могли проехать возле Оперного театра (видео)

18:58, 01 марта 2018
Происшествия
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/ Скриншот - Facebook. Киев Автомобильный

Видео с инцидентом опубликовано в сообществе «Киев Автомобильный» в Facebook. На представленных кадрах можно увидеть, как один автомобилей, увязших в снегу, пришлось толкать.

Читайте такжеНа Крещатике произошло ДТП - образовалась огромная пробка (фото)Как сообщал УНИАН, в столице снежить начало около полуночи, под утро 1 марта снегопад перерос в метель.

Снегоуборочная техника начала работать еще с ночи, однако едва справлялась с главными дорогами, уже не говоря о второстепенных.. Автомобили, застрявшие на подъемах, извлекают специальными тягачами. Въезды в столицу были ограничены для фур.

Тем не менее на протяжении дня пробки на дорогах Киева почти исчезли.

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Теги: #снег#Киев
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