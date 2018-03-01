Снежный коллапс в центре Киева: внедорожники не могли проехать возле Оперного театра (видео)

В соцсетях выкладывают видео с пробками на заснеженных киевских дорогах.

На улице Богдана Хмельницкого в Киеве в снегу застряли несколько иномарок. В том числе – внедорожников.

Видео с инцидентом опубликовано в сообществе «Киев Автомобильный» в Facebook. На представленных кадрах можно увидеть, как один автомобилей, увязших в снегу, пришлось толкать.

Читайте такжеНа Крещатике произошло ДТП - образовалась огромная пробка (фото)Как сообщал УНИАН, в столице снежить начало около полуночи, под утро 1 марта снегопад перерос в метель.

Снегоуборочная техника начала работать еще с ночи, однако едва справлялась с главными дорогами, уже не говоря о второстепенных.. Автомобили, застрявшие на подъемах, извлекают специальными тягачами. Въезды в столицу были ограничены для фур.

Тем не менее на протяжении дня пробки на дорогах Киева почти исчезли.