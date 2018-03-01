Во Львове оштрафовали сбитую автомобилем женщину

Женщина переходила трехполосную трассу вне пешеходного перехода и попала под автомобиль.

Львовский суд оштрафовал сбитую автомобилем женщину за нарушение правил дорожного движения. Женщина переходила трехполосную трассу вне пешеходного перехода и попала под автомобиль.

Шевченковский райсуд Львова оштрафовал женщину, которая пострадала в результате ДТП на трассе Киев-Чоп недалеко от Дублян. За переход дороги в неустановленном месте женщину обязали заплатить 692 грн. (340 грн. штрафа и 352 грн. судебного сбора). Об этом сообщает ZAXID.NET.

В обнародованном 1 февраля постановлении суда указано, что ДТП произошло 3 сентября 2017 года около 21:00. Тогда женщина переходила дорогу, которая имеет три полосы, вне пешеходного перехода.

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Правоохранители не сообщали об этом ДТП, однако известно, что по данному факту открывали уголовное производство, которое закрыли почти через три месяца с момента аварии. Через месяц после закрытия уголовного производства правоохранители составили на женщину протокол об админнарушении.

В судебных материалах не указано, какие травмы получила сама пострадавшая в результате наезда автомобиля. На судебное заседание она не пришла, но несмотря на это суд решил, что есть достаточно доказательств ее вины.

В итоге женщину оштрафовали за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.