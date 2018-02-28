В Харькове 1300 человек эвакуировали из ТЦ из-за телефонного террориста

Специалисты обследовали почти 33 тыс. квадратных метров территорий и не обнаружили никаких взрывчатых веществ.

В Харькове из-за ложного сообщения о минировании из торгового центра эвакуировали 1,3 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о якобы заложенной взрывчатке в здании торгового центра по адресу: улица Кольцевой путь, 4-А поступила в полицию сегодня, 27 февраля, в 15.50.

Читайте такжеВ Одессе телефонный террорист помешал акции по случаю 100-летия советской армииПо данным полиции, для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления.

Специалисты осмотрели 30 тыс. кв. метров помещений и 2,8 тыс. кв. метров прилегающей территории. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Принимаются меры по установлению личности анонима, сделавшего ложное сообщение о минировании.