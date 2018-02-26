В Одессе консульство РФ облили красной краской и закидали файерами (фоторепортаж, видео)
19:32, 26 февраля 2018
495 0
Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.
Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии / "Думская"
Сегодня днем около 30 активистов патриотических организаций Одессы пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить оккупированные территории Украины.
Активисты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора, сообщает "Думская".
Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе возле консульства России обезглавили и сожгли чучело с флагом РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter