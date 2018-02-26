В Одессе консульство РФ облили красной краской и закидали файерами (фоторепортаж, видео)

19:32, 26 февраля 2018
Происшествия
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&quot;Думская&quot;

Активисты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора, сообщает "Думская". 

Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе возле консульства России обезглавили и сожгли чучело с флагом РФ.

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Теги: #нападение на консульство РФ#консульство РФ в Одессе