В Одессе возле консульства России обезглавили и сожгли чучело с флагом РФ (фото)

Пикет посвящен третьей годовщине боев под Дебальцево, где в течение месяца в 2015 году погибли и пропали без вести более 250 украинских военных.

Возле Генерального консульства Российской Федерации в Одессе активисты сегодня сожгли чучело «российского оккупанта», протестуя против военной агрессии России на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером проукраинские активисты собрались возле указанного здания, расположенного в курортной зоне – на Гагаринском плато.

Активисты пришли с плакатами: «Россияне, хватит врать и убивать!», «Россия – это терроризм», «Путин – убийца детей» и пр. Также они держали большую черную растяжку с оранжевой надписью: «Оккупантам – смерть».

Читайте такжеНа консульстве Польши в Киеве вывесили "доску польских преступлений против Украины" (фото, видео)

Активисты принесли с собой чучело в человеческий рост, облаченное в камуфляж, к которому прикрепили российский триколор и георгиевскую ленту. Заявив, что это «оккупант», ему отрубили голову, затем облили горючей смесью и подожгли.

Как отметили организаторы акции, пикет посвящен третьей годовщине боев под Дебальцево, где в течение месяца с 18 января по 18 февраля 2015 года погибли и пропали без вести более 250 украинских военных.

«Кремль пытался нам создать второй Иловайск, потому что в это время шли переговоры в Минске. Москва изо всех сил пыталась уничтожить украинскую армию, но ребята выстояли. Украинские военные вышли из Дебальцево, забрав с собой раненых, погибших и технику. Это были ожесточенные бои. Об этом надо помнить», - заявили активисты.

После пикета у памятного знака воинам АТО возле Одесской ОГА была проведена панихида по погибшим.

Как сообщал УНИАН, генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто до 23 февраля. Дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года.

Генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе работало в городе с 2011 года.