В Днепропетровской области задержали боевика террористической группировки «Восток»

Житель Донецкой области в 2015 году дежурил на незаконных «блокпостах» террористов, однако быстро покинул боевиков и долгое время скрывался у родственников в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали боевика группировки «Восток» террористической организации «ДНР». Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Днепропетровской области, задержание произошло в пятницу, 23 февраля. Читайте такжеВ Днепре арестовали крымского сепаратиста

В частности, правоохранители установили, что житель Донетчины весной 2015 года присоединился к группировке боевиков «Восток», где дежурил на незаконных «блокпостах» террористов. «Уже в июне того же года мужчина разочаровался в «идеалах молодой республики» и покинул боевиков. Долгое время он скрывался у родственников на территории Покровского района Днепропетровской области, где и был задержан оперативниками спецслужбы», - говорится в сообщении. Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании боевику меры пресечения.

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