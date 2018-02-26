В Днепропетровской области задержали боевика террористической группировки «Восток»
В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали боевика группировки «Восток» террористической организации «ДНР».
Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Днепропетровской области, задержание произошло в пятницу, 23 февраля.
Читайте такжеВ Днепре арестовали крымского сепаратиста
В частности, правоохранители установили, что житель Донетчины весной 2015 года присоединился к группировке боевиков «Восток», где дежурил на незаконных «блокпостах» террористов.
«Уже в июне того же года мужчина разочаровался в «идеалах молодой республики» и покинул боевиков. Долгое время он скрывался у родственников на территории Покровского района Днепропетровской области, где и был задержан оперативниками спецслужбы», - говорится в сообщении.
Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании боевику меры пресечения.