Экс-главарь "ДНР" рассказал о массовом бегстве террористов (видео)

13:43, 23 февраля 2018
Война
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В "ДНР" участились случаи написания рапортов на увольнение среди командирского состава.

Читайте такжеЖурналист оценил вероятность кровавого переворота в "ДНР"Об этом заявил бывший "командир" батальона "Восток" Александр Ходаковский. Видео в своем Twitter опубликовал Necro Mancer.

"Нехватка всего катастрофическая, всего, что связано с военными потребностями. Особенно нехватка боеприпасов малого калибра очень серьезная", - заявил террорист.

"Это бьет по нам очень серьезно. Мы не можем защитить себя", - подытожил Ходаковский.

Ранее Ходаковский в интервью рассказал, что захваченные пророссийскими боевиками территории Донецкой области не в состоянии сами себя обеспечить, и нагрузка на экономику РФ со временем будет только возрастать.

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Теги: #рапорт на увольнение#Ходаковский ДНР#бегство террористов