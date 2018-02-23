Экс-главарь "ДНР" рассказал о массовом бегстве террористов (видео)
— Necro Mancer (@666_mancer) February 23, 2018
#Ходаковский: комсостав увольняется, ВОГов не достанешь, укры наглеют. В общем, суцільна #зрада pic.twitter.com/kLhesaI98V
В "ДНР" участились случаи написания рапортов на увольнение среди командирского состава.
Читайте такжеЖурналист оценил вероятность кровавого переворота в "ДНР"Об этом заявил бывший "командир" батальона "Восток" Александр Ходаковский. Видео в своем Twitter опубликовал Necro Mancer.
"Нехватка всего катастрофическая, всего, что связано с военными потребностями. Особенно нехватка боеприпасов малого калибра очень серьезная", - заявил террорист.
"Это бьет по нам очень серьезно. Мы не можем защитить себя", - подытожил Ходаковский.
Ранее Ходаковский в интервью рассказал, что захваченные пророссийскими боевиками территории Донецкой области не в состоянии сами себя обеспечить, и нагрузка на экономику РФ со временем будет только возрастать.