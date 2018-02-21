В Одессе ночью сгорел "Лексус" депутата горсовета (видео)

Автомобиль принадлежал депутату горсовета от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Петру Ионову.

Автомобиль Lexus RX сгорел сегодня ночью в Обсерваторном переулке Одессы (район Ланжерона и парка Шевченко).

Как сообщили «Думской» очевидцы, машина вспыхнула примерно в 3 часа ночи. Позже стало известно, что автомобиль Lexus RX-400, сгоревший сегодня ночью в Обсерваторном переулке Одессы, принадлежал депутату горсовета от Блока Петра Порошенко «Солидарность» Петру Ионову.

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Видео: YouTube Новости Думская

Пока неизвестно, имел ли место поджог. Сам Ионов произошедшее не комментирует.

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