В Одессе ночью сгорел "Лексус" депутата горсовета (видео)

12:20, 21 февраля 2018
Происшествия
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Прибывшие на место пожарные потушили огонь / фото dumskaya.net

Как сообщили «Думской» очевидцы, машина вспыхнула примерно в 3 часа ночи. Позже стало известно, что автомобиль Lexus RX-400, сгоревший сегодня ночью в Обсерваторном переулке Одессы, принадлежал депутату горсовета от Блока Петра Порошенко «Солидарность» Петру Ионову.

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Видео: YouTube Новости Думская

Пока неизвестно, имел ли место поджог. Сам Ионов произошедшее не комментирует.

Ранее в центре Одессы неизвестный поджег Volkswagen судьи.

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