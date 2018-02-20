В Киевской области пьяный экс-участник АТО стрелял из автомата и бросал гранаты в соседей (фото)

Во время задержания он стрелял по правоохранителям и пытался скрыться на служебном автомобиле.

В Киевской области пьяный экс-участник антитеррористической операции стрелял из автомата и бросал гранаты в соседей.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, вчера, 19 февраля, около 19.00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в селе Залесье Броварского района местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по людям.

"Во дворе, по месту жительства, человек в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросал гранаты в сторону своих соседей. В результате взрывов пострадали два человека, которые с разными телесными повреждениями были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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Кроме того, во время задержания правонарушитель из автомата Калашникова открыл прицельный огонь и бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции. После этого он пытался скрыться на служебном автомобиле. Но правоохранители применили к нему средства физического воздействия, спецсредства и задержали.

"На месте происшествия полицейские изъяли 40 гильз калибра 5,45 мм, обломки гранаты «Ф-1», две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и пистолет револьвер. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз", - сообщили в пресс-службе.

Задержанным оказался 53-летний местный житель, который ранее участвовал в проведении антитеррористической операции в составе Вооруженных сил Украины.

Полиция открыла уголовные производства по ст.15 (покушение на преступление), ч.2 п.7 ст.115 (умышленное убийство), по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.