Во Львове пьяный мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки
15:02, 18 февраля 2018
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Мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, оружие у злоумышленника изъяли.
Оружие у злоумышленника изъяли / фото УНІАН
В воскресенье, 18 февраля, во Львове 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил из окна стрельбу.
Об этом сообщает пресс-центр областной полиции. Об этом сообщила соседка мужчины.
"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которой имеет соответствующее разрешение", - сказано в сообщении.
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Оружие у злоумышленника изъяли. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
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