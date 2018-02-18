Во Львове пьяный мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки

15:02, 18 февраля 2018
Происшествия
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Зброю у зловмисника вилучено / фото УНІАН

Об этом сообщает пресс-центр областной полиции. Об этом сообщила соседка мужчины.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которой имеет соответствующее разрешение", - сказано в сообщении.

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Оружие у злоумышленника изъяли. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Ранее под зданием суда над мэром Одессы Трухановым подстрелили силовика.

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