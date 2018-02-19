Доведение до самоубийства: в Киеве 19-летняя студентка-медик из Туркменистана прыгнула с моста Патона

По данным СМИ, к суициду девушку могли подтолкнуть трудности при обучении и недоразумения с руководством вуза.

В Киеве открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства студентки из Туркменистана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, местная прокуратура № 9 начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения 19-летней гражданки Туркменистана до самоубийства.

Согласно сообщению прокуратуры, 30 января в Киеве девушка вышла из вуза, где училась, но домой не вернулась.

По факту ее исчезновения 31 января было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В дальнейшем расследование установило, что девушка в день исчезновения прыгнула в Днепр с моста Патона.

Читайте такжеВ Сумах нашли повешенным студента аграрного университета"По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у него во время учебы в вузе, а также из-за разногласий с его руководством. В связи с этим в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 по ст. 120 (доведение до самоубийства) УК", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По словам адвоката семьи студентки Ровшанбека Розметова, девушка прыгнула с моста в Киеве после того, как в Национальном медицинском университете имени Богомольца ей отказались выдать заявление, которая была нужна девушке для продления вида на жительство в Украине.

Об этом адвокат написал на странице в Facebook.

"Как выяснилось, деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца во время не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения временного вида на жительство. За неделю до исчезновения Мукаддас Посольство Туркменистана попросило ее принести завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине. Заместитель декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца Тимохина Татьяна Александровна даже не прочитав порвала заявление Мукаддас и отдала ей в руки, сообщив ей, что она ничего подписывать не будет", - рассказал он.

Адвокат предполагает, что Тимохина "ждала как и от других студентов благодарности за услуги по получении вида на жительства, а не пустое заявление".

"30 января, в тот роковой вечер, Мукаддас для решения вопроса с видом на жительство снова была на приеме у замдекана Тимохиной. После встречи с ней Мукаддас почему-то не поехала домой, телефон отключился. Она села в метро на станции Политехнический институт, вышла на станции Днепр, прошлась вдоль набережной до моста Патона, и прыгнула с моста", - сообщил Розметов.

По его словам, передвижение студентки удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения в метро и на самом мосту Патона. Пока тело девушки еще не нашли, ведутся поиски.