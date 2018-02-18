Через украинско-белорусскую границу пытались незаконно провезти медпрепараты с содержанием психотропных веществ (фото)

Как говорят пограничники, были и другие случаи обнаружения психотропов. За всеми этими фактами сотрудники таможни составили соответствующие документы. Лекарственные препараты изъяты.

Через украинско - белорусскую границу пытались незаконно провезти медпрепараты с содержанием психотропных веществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Эти попытки разоблачили житомирские пограничники.

Так, вчера во время совместного погранично-таможенного оформления гражданки Российской Федерации, которая псажажиркою намеревалась въехать в Украину, пограничники с помощью служебной собаки обнаружили в женской сумочке таблетки с содержанием наркотического вещества «Фенозепам».

В целом же, в течение этой недели пограничники отдела «Овруч» Житомирского отряда трижды обнаруживали медицинские препараты психотропного действия у иностранных лиц, которые направлялись через государственный рубеж.

Так, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили ампулы с сильнодействующим психотропным веществом «Трамадол». Это произошло в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Выступовичи», когда осматривали автомобиль «Тойота» российской регистрации. Психотропы в салоне авто вез в Украину гражданин Республики Молдова.

Как говорят пограничники, были и другие случаи обнаружения психотропов. За всеми этими фактами сотрудники таможни составили соответствующие документы. Лекарственные препараты изъяты.