Полицейского под судом Киева подстрелили из наградного оружия - СМИ

Полиция начала уголовное производство из-за ранения полицейского возле Соломенского райсуда столицы.

Мужчина, ранивший 15 февраля под Соломенским судом полицейского, получил оружие в качестве награды от МВД.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Это поощрительная награда", - сказал собеседник об оружии.

Также он добавил, что "задержанный гражданин Ф. – житель Запорожья, 1978 года рождения. Раньше служил в батальоне "Донбасс".

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Ранее нардеп Егор Соболев сообщил, что после столкновений под судом задержали четверо человек.

Четверых увезли в СИЗО: доброволей батальона "Донбасс" Николай Чудовский, позывной "Чудо"; доброволец подразделения "Волки Свободы" Лука Чхетия, позывной "Лука"; командир штурмовой роты батальона "Айдар" Бача Владимир Хитрич, позывной "Бача; и доброволец батальона "Донбасс" Александр Брест Федорченко, позывной "Брест", - написал он.

"Брест" – народный герой Украины, который прошел Иловайский котел, подбил два вражеских танка и два БМП. Когда его под судом начали бить спецназовцы, он достал наградной пистолет и дважды выстрелил в асфальт", - написал Соболев.

Как сообщал УНИАН, сотрудники полиции задержали мужчину, который во время столкновений возле Соломенского районного суда Киева применил оружие и ранил одного из правоохранителей.