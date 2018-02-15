Под зданием суда над мэром Одессы Трухановым подстрелили силовика (видео)

Подозреваемого в стрельбе доставили в управление полиции.

После столкновений у здания Соломенского райсуда Киева между активистами организаций "Национальные дружины", "С 14" и людьми в черной форме с нашивками «Батальон «Донбасс»» правоохранители на месте заявили, что один из их коллег получил сквозное ранение в результате применения оружия митингующим.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители нашли одну гильзу на месте происшествия.

Читайте такжеАдвокат Труханова: под Соломенский суд организованно свозят молодых людейСейчас у здания суда работает следственно-оперативная группа, специалисты ищут еще одну гильзу.

В то же время, как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, из-под Соломенского районного суда полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

«Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего - в управление полиции», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что под зданием суда усилили наряды полиции и Нацгвардии.

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«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и призывают граждан соблюдать нормы действующего законодательства», - отмечают в полиции.

Как сообщал УНИАН, около 100 активистов организаций «Национальные дружины», С14, а также люди в черной форме с нашивками «Батальон «Донбасс»» пришли пикетировать Соломенский райсуд Киева, где утром начали избирать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Они требуют отправить мэра Одессы за решетку.

Активисты пытались пройти в зал судебного заседания, но правоохранители помешали им.

Позже у здания суда возникли столкновения между активистами и правоохранителями. Также прозвучали два хлопка, похожие на выстрелы из оружия, однако на тот момент точно не было известно, действительно ли применялось оружие.

Справка УНИАН. 14 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП уведомили о подозрении четырех должностных лиц мэрии Одессы, в том числе и городского голову. Чиновников подозревают в завладении средствами бюджета Одессы при приобретении и передаче в коммунальную собственность здания ГП «Завод «Краян».

14 февраля прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. Кроме того, сторона обвинения просит суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн заместителю Труханова и залога в размере по 10 млн грн каждому другим фигурантам производства.