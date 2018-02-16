На Харьковщине Audi врезался в фуру и загорелся, погибли четыре человека (фото)

Погибли водитель и три пассажира иномарки - женщины 31, 50, 66 лет.

В Харьковской области в результате столкновения легковушки и фуры погибли четыре человека, еще один человек получил травмы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла сегодня, 16 февраля, в 9:16 на 532 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от поселка Каменная Яруга в Чугуевском районе.

Читайте такжеВ Киеве авто врезалось в отбойник и с 10-метровой высоты упало на пешеходный переход, есть раненые (фото)По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль Audi. После этого произошло возгорание иномарки.

В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир Audi, 39-летний житель города Изюм. Он госпитализирован в харьковскую больницу. Погибли водитель и три пассажира иномарки - женщины 31, 50, 66 лет. Личность водителя сейчас устанавливается.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, днем ранее в Одесской области в ДТП пострадал 3-летний ребенок, 3 человека умерли в реанимации.