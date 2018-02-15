В Каменце-Подольском обвалилась стена легендарной крепости (фото)

Причина - в промокании стены и ее замерзании-размерзании на протяжении длительного времени.

В Каменце-Подольском обвалилась стена северного бастиона легендарной Старой крепости.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава города Михаил Симашкевич. Он добавил, что сейчас ожидается экспертное обследование объекта.

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«К сожалению, имеем печальную новость - сегодня обвалилась лицевая кладка стены северного бастиона Старой крепости. Причина - в промокании стены и ее замерзании-размерзании на протяжении длительного времени. Работники музея уже провели первичное обследование объекта, ждем экспертное», - написал Симашкевич в соцсети.

Справка УНИАН, согласно археологическим данным, крепость была построена в XII веке. Она была частью оборонительной системы города Каменец, бывшей столицы Подольского княжества XIV–XV вв. Сейчас крепость является частью заповедника «Каменец», который относится к «Семи чудесам Украины».

Напомним, в декабре в центре Киева во дворе между домами обвалилась стена, в результате чего был поврежден газопровод: 4 дома остались без газа.