Обвал стены в центре Киева: 4 дома остались без газа, из-под завала вытащили BMW и Lexus
Между дворами на вул. Антоновича, 14-Б произошел обвал забора из кирпича, повреждено газовую трубу и два автомобиля, последствия инцидента ликвидируются.
В Киевской горгосадминистрации сообщили, что в результате сегодняшнего обвала кирпичной стены между дворами на вул. Антоновича, 14-Б, без газа остались 4 дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
«В результате обрушения повреждена газовая труба низкого давления, вследствие чего без газа осталось 4 жилых дома. Сейчас на месте работают работники «Киевгаза», которые проводят подключение газа в трех домах, 4-й дом будет подключен в течение среды следующей недели», - сообщили в КГГА.
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Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района проводит работы по уборке кирпичной стены.
По информации КГГА, поврежденные в результате обвала автомобили BMW и Lexus уже извлекли из-под завала.
Позже в КГГА уточнили, что между дворами на вул. Антоновича, 14-Б произошел обвал забора из кирпича, тогда как первоначально конструкцию, которая обвалилась, называли подпорной стенкой.
Как сообщал УНИАН, в результате обрушения люди не пострадали. В СМИ предполагали, что кирпичная стена стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта.
Как сообщал УНИАН, недавно в Николаеве от берега оторвался пешеходный мост.