Пока что у Sony на этот год запланировано только 2 игры от внутренних студий.

Microsoft продолжает расширять своё присутствие на платформе Playstation, и 2025 год может стать переломным моментом: количество игр Xbox на PS5, судя по всему, превысит число релизов от самой Sony.

Среди подтверждённых проектов от Microsoft для Playstation 5: Indiana Jones, DOOM: The Dark Ages, Forza Horizon 5, The Outer Worlds 2, Age of Empires 2 и Age of Mythology Retold. Кроме того, по данным инсайдеров, в 2025 году на PS5 могут выйти Halo Infinite, Hellblade 2 и Gears of War Remastered Collection. Также стоит учитывать ежегодный релиз Call of Duty, который теперь принадлежит Microsoft.

На этом фоне список эксклюзивов PlayStation выглядит более скромным. Sony пока подтвердила выход Marathon, Ghost of Yotei и Death Stranding 2, а такие проекты, как Fairgame$ и Marvel’s Wolverine, остаются без официальных дат релиза.

Эти изменения отражают пересмотр стратегий обеих компаний. Microsoft активно развивает мультиплатформенную модель, используя PS5 как дополнительный рынок. В то же время Sony, несмотря на рост расходов на разработку, пока не спешит увеличивать число своих крупных релизов.

Ранее игровой журналист Джез Корден высказывал мнение, что недавний сбой в работе PSN должен стать уроком для Xbox.

