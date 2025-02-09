Неполадки в работе Playstation Network должны научить Microsoft, что нельзя полагаться на общие экосистемы.

Недавний сбой в работе Playstation Network должен стать уроком для всей индустрии, а, в частности, для Xbox.

По крайней мере, так считает редактор издания Windows Central Джез Корден. У себя в X (бывший Twitter) он написал, что эта ситуация должна стать предупреждением для Xbox, что не стоит доверять весь свой бизнес общим экосистемам.

В первую очередь это упрёк в сторону исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы, который считает, что Xbox не нужно развивать консоль как отдельную платформу, а сделать упор на разработку общих с Windows цифровых сервисов.

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В комментариях к посту пользователи напомнили ситуацию, когда в прошлом октябре сервисы Xbox падали на 7 часов, и что именно это компании и издателям нужно было воспринять как "будильник". Однако Джез Корден оказался не согласен с таким мнением, назвав его "узколобостью фаната".

Ранее Джез Корден сообщал, что Xbox больше не планирует выпускать свои проекты эксклюзивно для консолей и Windows. Единственным исключениям станут случаи, когда выпустить игру на Playstation и прочие платформы не представляется возможным чисто технически.

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