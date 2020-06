"Эта история снесет вам крышу": создатели A Way Out анонсировали новую игру

Платформер It Takes Two также будет рассчитан на кооперативное прохождение.

Студия Hazelight, создавшая кооперативный экшн A Way Out, представила свою новую игру под название It Takes Two.

Проект был анонсирован на презентации EA Play.

Анонс It Takes Two

По словам геймдиректора игры Юсефа Фареса, проект It Takes Two – это платформер, который покажет развод родителей с точки зрения ребенка. Чтобы справиться с потрясениями в семье, девочка Роуз создает двух кукол, похожих на ее отца и мать. Этими куклами и будут управлять пользователи. «Эта история снесет вам крышу» – заявил разработчик.

Как и предыдущая игра студии, платформер It Takes Two будет рассчитан на кооперативное прохождение. Его релиз запланирован на 2021 год. На каких платформах выйдет игра, разработчики не сообщили.

Напомним, последней на сегодня игрой студии является A Way Out. Это кооперативный приключенческий экшн, который рассказывает о побеге из тюрьмы двух заключенных. Игра вышла в 2018 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК. На агрегаторе рецензий Metacritic экшн A Way Out получил 78 баллов от критиков и 8 балов от игроков.

