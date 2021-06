15 июля, одновременно с выходом в прокат ленты, игру получат все пользователи консолей Xbox.

Компания Microsoft совместно с киностудией Warner Bros. представила геймплейный трейлер игры по мотивам фильма "Космический джем 2". Тайтл в жанре битемап получил название Space Jam: A New Legacy The Game.

Уже первого 1 июля игра станет доступна подписчикам сервиса Game Pass Ultimate, а 15 июля одновременно с выходом в прокат второй части фильма "Космический джем", игру получат все пользователи консолей Xbox.

Трейлер Space Jam: A New Legacy The Game

Интересно, что Space Jam: A New Legacy The Game была создана с учетом запроса игроков. В декабре прошлого года Microsoft на сайте Xbox поинтересовалась у пользователей, какую именно игру по мотивам грядущей ленты они хотят увидеть. В итоге компания прислушалась к словам геймеров из Индии и США, которые предложили создать битемап в духе классических аркад 90-х годов.

Над Space Jam: A New Legacy The Game работала студия Digital Eclipse. В игре будут представлены как классические персонажи Looney Tunes, к примеру, Багз Банни, так и знаменитые баскетболисты, среди которых Леброн Джеймс. Также известно, что Space Jam: A New Legacy можно будет пройти в кооперативе.

В честь скорого релиза Microsoft представила три геймпада для консолей Xbox в стилистике грядущего фильма. Контроллеры получили название Tune Squad, Goon Squad и Serververse. Они будут стоить $70.

Контроллеры Xbox

Про фильм "Космический джем: Новое поколение"

Вторая часть фильма "Космический джем" с подзаголовком "Новое поколение" выйдет в украинский прокат 15 июля. В ленте Леброн Джеймс объединится с персонажами мультфильмов, чтобы победить злодеев в баскетбольном матче.

Трейлер фильма "Космический джем: Новое поколение"

Автор: Сергей Коршунов