Культовый геймдизайнер и соавтор оригинальных Fallout Тим Кейн назвал свой топ-5 современных ролевых игр, у которых стоит поучиться всем разработчикам. Мнением он поделился на личном YouTube-канале.

В начале ролика Кейн подчеркнул, что речь не идет как о таковых "лучших" RPG – названые им тайтлы могут научить различным аспектам создания ролевых игр. По его словам, на них рекомендуется обратить внимание даже в случае, если они не нравятся по тем или иным причинам.

Свою подборку геймдизайнер открыл c World of Warcraft – Кейн считает, что игра первоклассно отработала концепцию, когда легкий уровень сложности позволяет сильнее увлечь игрока в свой мир.

Следом Кейн выделил Elden Ring. В отличие от WoW, проект от From Software подкупает высокой сложностью, а также тем, что местный "лор" и мифологию нужно раскрывать через исследование самой игры – напрямую в Elden Ring практически ничего не говорится.

TES V: Skyrim попал в том за счет того, что является "мастер-классом в исследовании игрового мира". Кроме того, автор высоко оценил работу художников и общий дизайн уровней.

Замкнули топ Fallout: New Vegas и Baldur's Gate III. Обе RPG нравятся геймдизайнеру за то, что по мере прохождения игрокам часто даются выборы без очевидного морального подтекста, при этом они нередко влияют на дальнейшее развитие событий.

Вне топа создатель Fallout посоветовал изучить и другие культовые игры: к примеру, тот же Half-Life 2 или Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

Говоря о Half-Life 2, в разработке находится ремастер игры, который создается энтузиастами при поддержке Nvidia. Недавно разработчики показали новый трейлер, в котором можно оценить разные локации, в том числе Рейвенхольм.

Также в разработке находится сиквел The Masquerade - Bloodlines. За него отвечает студия The Chinese Room, известная по Everybody’s Gone to the Rapture и Amnesia: A Machine for Pigs. Релиз ожидается этой осенью.

