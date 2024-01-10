В небольшом, но наглядном ролике можно оценить разные локации, в том числе Рейвенхольм.

Большинство геймеров уже практически забыло, что когда-то давно компания Valve обещала выпустить третий эпизод Half-Life 2. Но игровая серия шутеров продолжает жить. Частично за счет VR-технологий (Half-Life: Alyx) и во многом благодаря моддерам. Последние прошлым летом представили Half-Life 2 RTX – ремастер культового шутера 2004 года.

Трейлер обновленной легенды показали на CES 2024. С продвижением проекта моддерам помогла компания NVIDIA – вместе с новыми видеокартами в рамках презентации "зеленых" был показан второй видеоролик. В нем можно оценить обновленную графику HL2 RTX и разные локации, в том числе Рейвенхольм.

Созданием проекта занимается Orbifold Studios, опытная команда моддеров, известная по Half-Life 2 VR и Half-Life 2: Remade Assets. Процесс ремастеринга описывается так: авторы полностью пересобирают материалы с PBR, освещение, добавляют дополнительную геометрию, трассировку лучей, DLSS 3, Reflex и RTX IO.

Отмечается, что качество ремастера заметно отличается от оригинала 2004 года – в том же Рейвенхольме стало в 8 раз больше полигонов в сравнении с оригинальной Half-Life 2, а количество полигонов у монстров увеличено чуть ли не в 30 раз (с 4200 до 75 590). Разницу также можно увидеть в освещении, эффектах-светотени, текстурах и т.д.

RTX-ремастер Half-Life 2 создается при поддержке NVIDIA, однако сама Valve не имеет отношения к разработке. Дата выхода проекта неизвестна – пока что игра находится на ранней стадии.

Напомним, в Epic Games Store прямо сейчас проходит бесплатная раздача "Страж Галактики", которая может претендовать не только на звание одной из лучших игр по комиксам в истории, но и одной из лучших приключенческих игр последних лет. Поспешите, раздача продлится до завтра.

2024-й начинается с продолжения культовой серии файтингов, возвращения "Принца Персии" и переиздания одной из лучших игр в истории. УНИАН собрал пятерку игр января, которые стоит добавить в список желаемого.

Вас также могут заинтересовать новости: