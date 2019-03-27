В Минюсте объяснили, как попасть в список избирателей после 25 марта

Министр юстиции посоветовал тем, кто не успел попасть в отдел ведения ГРИ, обращаться в суд.

Граждане, которые не успели попасть в список избирателей до 25 марта, могут сделать это через суд.

Соответствующую информацию обнародовал в Twitter министр юстиции Украины Павел Петренко.

Читайте такжеГотовые паспорта украинцам будут выдавать за день и во время выборов – ГМС

«Друзья, не успели попасть в отдел ведения Государственного реестра избирателей, чтобы внести информацию о себе или изменить персональные данные? Обращайтесь в суд и получите возможность реализовать свое избирательное право», - указал он.

Друзья, не успели попасть в отдел ведения Государственного реестра избирателей, чтобы внести информацию о себе или изменить персональные данные?



Обращайтесь в суд и получите возможность реализовать свое избирательное право.#Минюст#ЯМаюПравоГолосуpic.twitter.com/W5tDTzX0Eq — Павел Петренко (@Petrenko_Pavlo) 27 марта 2019 г.

Согласно памятке Минюста, для этого необходимо подать административный иск в местный общий суд по месту нахождения избирательной комиссии. Исковое заявление можно подать до 28 марта включительно. Судебный сбор при этом платить не нужно.

Утверждается, что подобные дела суд решает в течение двух дней, но не позднее чем за 2 дня до выборов. Если заявление поступит в 24 часа 28 марта, решение должно приниматься немедленно.

Ранее в ЦИК рассказали, сколько избирателей временно изменили место голосования. С 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев.