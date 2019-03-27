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В Минюсте объяснили, как попасть в список избирателей после 25 марта

18:15, 27 марта 2019
Выборы 2019
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Не успели попасть в список избирателей до 25? Выход есть / Фото УНИАН

Соответствующую информацию обнародовал в Twitter министр юстиции Украины Павел Петренко.

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«Друзья, не успели попасть в отдел ведения Государственного реестра избирателей, чтобы внести информацию о себе или изменить персональные данные? Обращайтесь в суд и получите возможность реализовать свое избирательное право», - указал он.

Согласно памятке Минюста, для этого необходимо подать административный иск в местный общий суд по месту нахождения избирательной комиссии. Исковое заявление можно подать до 28 марта включительно. Судебный сбор при этом платить не нужно.

Утверждается, что подобные дела суд решает в течение двух дней, но не позднее чем за 2 дня до выборов. Если заявление поступит в 24 часа 28 марта, решение должно приниматься немедленно.

Twitter

Ранее в ЦИК рассказали, сколько избирателей временно изменили место голосования. С 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев.

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Теги: #выборы#Петренко