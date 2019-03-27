В ЦИК рассказали, сколько избирателей временно изменили место голосования

Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 63 869 и 28 834 соответственно.

С 2 января по 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев.

Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук написала на своей странице в Facebook во вторник вечером.

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«Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса. Таким образом, со 2 января по 25 марта этим правом воспользовались 315 725 украинцев», - написала она.

По ее данным, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 63 869 и 28 834 соответственно.

За последнюю неделю было подано более 210 тысяч заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца – около 100 тысяч.

Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

«Обращаю также внимание на новый сервис сайта ГРИ – отныне в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в Госреестре добавлена информация относительно временного изменения места голосования, содержащий номер и адрес избирательного участка, в список которого будут включены избиратели», - подытожила Слипачук.

Как сообщал УНИАН, на смену места голосования украинцы имели 3 месяца.