Ранее этот поезд уже был назначен на 18 и 21 апреля.

Государственная "Укрзализныця" назначила на 19 апреля еще один рейс ранее анонсированного дополнительного поезда сообщением Киев - Днепр. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дополнительный поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев будет выезжать 19 апреля из Киева - в 13:44, прибытие в Днепр - в 21:00. Из Днепра будет выезжать в 08:15, прибытие в Киев - в 16:17.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев на период Пасхальных праздников. Сообщалось, что поезд отправится из столицы 18 и 21 апреля в 13:44 и уже в 21:00 прибудет в Днепр. В обратном направлении из города на Днепре - отправление в 08:15, прибытие в Киев - 16:17.

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Дополнительные рейсы "Укрзализныци" к Пасхе

На период пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный быстрый фирменный поезд сообщением Киев - Одесса - Киев. Он будет курсировать 18 и 21 апреля, чтобы "помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия - к родным, друзьям или просто к морю или столице".

Также "Укрзализныця" назначила к Пасхальным праздникам дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 Киев - Луцк - Киев. Отмечается, что промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы.

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