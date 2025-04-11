Билеты уже доступны к продаже.

Государственная компания "Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев на период Пасхальных праздников. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Поезд отправится из столицы 18 и 21 апреля в 13:44 и уже в 21:00 прибудет в Днепр. В обратном направлении из города на Днепре - отправление в 08:15, прибытие в Киев - 16:17.

Отмечается, что маршрут также пригодится жителям Каменского. Билеты уже доступны в приложении УЗ, на сайте перевозчика или в кассах вокзалов.

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Дополнительные рейсы "Укрзализныци" к Пасхе

На период пасхальных праздников Укрзализныця назначила дополнительный быстрый фирменный поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев. Он будет курсировать 18 и 21 апреля, чтобы "помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия - к родным, друзьям или просто к морю или столице".

Укерзализныця также назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 Киев - Луцк - Киев к Пасхальным праздникам.Отмечается, что промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы. Маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda с вагонами 1 и 2 класса и вагоном-буфетом.

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