Маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda с вагонами 1 и 2 класса и вагоном-буфетом.

Государственная "Укрзализныця" назначает дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 Киев - Луцк - Киев к Пасхальным праздникам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Расписание на 17 апреля в обоих направлениях:

Киев → Луцк: 07:21 - 13:00;

Луцк → Киев: 16:29 - 22:17.

Отмечается, что промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы.

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В УЗ также отметили, что маршрут будет обслуживать двухэтажный электропоезд Skoda с вагонами 1 и 2 класса и вагоном-буфетом. Билеты уже можно приобрести в приложении, на сайте и в билетных кассах вокзалов.

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На период пасхальных праздников "Укрзализныця" назначает дополнительный быстрый фирменный поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев. Он будет курсировать 18 и 21 апреля.

Кроме того, УЗ обеспечит удобное пересадочное сообщение из Одессы, Полтавы, Кременчуга в Ужгород, а также улучшит пересадочные возможности из Кременчуга в Карпаты и Буковину.

Кроме того, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на ряд транзитных поездов в Чоп, а также компания запустила дополнительный поезд в Трускавец, который будет иметь запланированные остановки во Львове и Дрогобыче.

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