Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах.

На период пасхальных праздников "Укрзализныця" назначает дополнительный быстрый фирменный поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Так отметили, что он будет курсировать 18 и 21 апреля, чтобы "помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия - к родным, друзьям или просто к морю или столице".

"Из Киева поезд будет отправляться в 08:33 и прибывать в Одессу в 18:08. В обратном направлении - из Одессы - отправление в 10:28, прибытие в столицу в 21:15", - сказано в сообщении.

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Утверждается, что поезд пригодится не только жителям столицы и Одессы, но и жителям Винницы, Жмеринки, Подольска, а также Раздельной, Кодымы, Рудницы, Вапнярки и Казатина - предусмотрены остановки на данных станциях.

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах.

Новости "Укразализныци"

"Укрзализныця" обеспечит удобное пересадочное сообщение из Одессы, Полтавы, Кременчуга в Ужгород, а также улучшит пересадочные возможности из Кременчуга в Карпаты и Буковину.

В компании напомнили, что в связи со строительством европейской колеи на участке Чоп - Ужгород, компания была вынуждена ограничить маршрут движения пассажирских поездов Ужгородского направления из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево.

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