Остановка расположена возле ключевой транспортной развязки в районе Южного моста.

Государственная "Укрзализныця" с 10 апреля добавляет определенным поездам остановку по платформе Выдубичи-Трипольские. Эта остановка позволит жителям левобережных районов Киева сэкономить время в поездках. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр - Львов и №793/794 Черкассы - Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка расположена возле ключевой транспортной развязки в районе Южного моста, на пересечении Надднепрянского шоссе и Саперно-Слободской улицы.

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Она является частью транспортно-пересадочного узла "Выдубичи", который объединяет: метро "Выдубичи", платформу "Выдубичи" для пригородных поездов и Киевской кольцевой электрички, платформу Выдубичи-Трипольские, а также автостанцию "Выдубичи".

"Эта остановка позволит жителям левобережных районов Киева сэкономить время в поездках в Черкасскую, Кировоградскую области и Приднепровье", - добавили в УЗ.

Билеты уже в продаже в железнодорожных кассах, на сайте и в приложении "Укрзализныци".

Укрзализныця - главные новости

С 20 марта "Укрзализныця" добавила двум поездам остановку в Буче, чтобы изучить пассажиропоток. Эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа времени, ведь больше не нужно добираться до/с Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой.

23 марта "Укрзализныця" сообщила о техническом сбое в работе онлайн-сервисов. Тогда не работала продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки на ключевые операционные системы компании.

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