Списание вагонов по возрасту может усугубить дефицит на рынке перевозок, – эксперт

Проблема изношенного вагонного парка в Украине существует уже много лет и обострилась во время войны, поэтому требует изменения подходов к ее решению. Но простое списание по возрасту усугубит кризис на рынке перевозок, поэтому стоит использовать европейскую практику индивидуальной технической оценки состояния вагона. Об этом заявил посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский.

По его словам, значительная часть грузовых вагонов превысила нормативный срок эксплуатации, однако их автоматическое списание может привести к дефициту подвижного состава. "Вместо списания необходимо проводить индивидуальную техническую оценку каждого вагона", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что уровень износа основных фондов является проблемой всей экономики, однако в железнодорожном секторе она носит критический характер из-за отсутствия альтернатив перевозкам. Это влияет как на грузовые, так и на пассажирские перевозки, особенно в условиях войны.

Впрочем, массовое списание вагонов без надлежащей замены может усугубить дефицит и привести к росту стоимости перевозок. "Дефицит всегда означает повышение цен", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что действующие нормативные подходы, в частности предусмотренные приказом №647, являются устаревшими и не учитывают современные технологические возможности оценки технического состояния подвижного состава. Поэтому необходимо совместить индивидуальную оценку вагонов с технологическими решениями и постепенной модернизацией парка. Ведь быстрая замена вагонов требует значительных инвестиций, которых пока не хватает.

"Нужно найти баланс между безопасностью, стабильностью перевозок и постепенным обновлением подвижного состава", – резюмировал эксперт.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что Украине следует отказаться от практики списания грузовых вагонов по истечении предельного срока эксплуатации и принять оценку их фактического технического состояния в качестве критерия возможности использования в рабочем вагонном парке. Такой подход соответствует европейской практике и позволит избежать рисков дефицита подвижного состава и, следовательно, сокращения объемов перевозок.

Вас также могут заинтересовать новости: