Недавно популярная украинская блогерша Даша Квиткова намекнула, что сыграла тайную свадьбу со своим избранником - футболистом Владимиром Бражко. Тогда внимательные поклонники заметили у нее новое кольцо на пальце, однако сама девушка пока официально не комментировала изменения в личной жизни. Но на днях ее возлюбленный снова заинтриговал поклонников.

Владимир оставил комментарий под одним из фото блогерши, написав "wf". Многие поклонники восприняли это как сокращение от слова "wife" (с английского языка жена - УНИАН) и начали поздравлять пару. К слову, сами же влюбленные пока ни подтверждают, ни опровергают слухи о тайной свадьбе.

Что известно об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражко

Точная дата начала их романа остается неизвестной, ведь Даша и Владимир долгое время не афишировали свои отношения. Первые же слухи, что они вместе появились весной, а позже Квиткова публиковала фото с намеками на новую любовь в ее жизни.

Летом влюбленные впервые появились вместе на публике, где было заметно, как они нежно держатся за руки. 6 сентября футболист и блогерша объявили о помолвке.

