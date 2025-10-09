Стало известно, какой штраф может быть в случае отказа проводить конкурс.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2026" может оказаться под угрозой срыва. Стало известно, что Австрия, которая будет принимать конкурсантов в следующем году, может отказаться от проведения шоу. Причиной может стать исключение Израиля.

Не секрет, что уже несколько стран, а именно Словения, Хорватия, Ирландия и Испания, публично просили дисквалифицировать Израиль с конкурса. Однако, как сообщает OE24, канцлер страны-хозяйки Кристиан Штокер считает, что это будет противоречить принципам равенства. Поэтому он призывает отказаться от организации главного музыкального события Европы в таком случае.

"Невозможно, чтобы именно мы, как никто другой, запрещали еврейскому артисту приезжать в Вену", - сказал политик.

Мэр австрийской столицы Михаэль Людвиг тоже согласился, что исключение Израиля было бы ошибкой. И все же он считает, что шоу стоит проводить, ведь это принесет значительный доход для бюджета.

Кстати, вещатель ORF уже подписал соглашение с EBU и взял на себя обязательства провести конкурс. Однако, если же Австрия решит отказаться от "Евровидения-2026", то канал будет вынужден заплатить штраф - около 40 млн евро.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский вещательный союз будет проводить в ноябре онлайн-голосование, во время которого будет решаться судьба Израиля на "Евровидении-2026".

